Боевики 103 раза обстреляли силовиков: украинские военные стоят на своих позициях и отбивают атаки

За минувшую ночь боевики 103 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Однако, бойцы ВСУ и других военных формирований на Донбассе, прочно стоят на своих позициях и дают достойный отпор террористам.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО Леонид Матюхин, сообщает 112-Украина.

Террористы начали наступление в районе Малоорловки Донецкой области, но силы АТО отбили атаку.

"Около 3:00 ночи противник начал боевые действия в районе Малоорловки, однако получив достойный отпор со стороны сил АТО, вынуждены были отступить.

В районе Мариуполя из стрелкового оружия и минометов, преступники коварно обстреляли Орловское и Чермалык.

Также, за минувшие сутки с РСЗО "Град" и артиллерии преступники обстреляли Пески и Гранитное", - говорится в сообщении.

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