Дещица рассказал, когда Украина вернется к проблеме Крыма

Украина обязательно вернется к вопросу Крыма, оккупированного Россией, сразу после разрешения ситуации на Донбассе.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире польского телевидения, передает УНИАН.

"Россия создала еще один центр внимания – Донбасс – и теперь внимание Украины и всего мира приковано к Донбассу, потому что там гибнут люди гражданские и военные. Первоочередная задача состоит в стабилизации ситуации там", - сказал он.

Также дипломат заверил, что украинская власть не забыла о Крыме и выразил надежду, что об этом также помнят западные государства

"Если горит дом, нужно потушить пожар и потом возвращаться к другим проблемам, связанным с поломкой этого дома", - отметил он.

Дещица выразил надежду, что западные государства в конфликте Украины с Россией не ограничатся только декларациями осуждения российской политики, а поддержат украинскую власть более реальными действиями.

"Мы работаем с нашими партнерам с государствами ЕС, США, Канадой, Австралией и Японией. Надеюсь, что это осуждение – только начало реальной политики", - сказал он.

Напомним, Андрей Дещица прославился исполнением матерной песни о Путине, которую он напел вместе с протестующими у посольства РФ в Киеве.