Боевики интенсивно обстреливают силовиков и скапливают силы под Мариуполем: карта зоны АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Террористы обстреливают украинские позиции по всей линии разграничения.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, помимо интенсивных обстрелов террористы проводят разведку боем с целью оттягивания резервных сил украинской армии.

Также российские войска и террористические группировки проводят передислокацию сил в направлении городов Дебальцево и Мариуполя, накапливают личный состав и технику в ряде населенных пунктов Новоазовского района, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что из-за больших потерь боевиков в живой силе, уменьшилось количество атак, обстрелы сил АТО ведутся издалека.

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