Под Дебальцево боевики потеряли десятки единиц техники и сотни людей

Террористические группировки и российские войска под Дебальцево потеряли десятки единиц военной техники и сотни боевиков.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, пишет УНИАН.

"Мы пока не будем говорить о точных цифрах, но счет в потере техники идет на десятки и на сотни тех даже, кто не успел добраться до линии соприкосновения", - сказал Лысенко.

Отвечая на вопрос о вероятности создания боевиками "котла" для украинских военных вблизи Дебальцево, Лысенко отметил: "Там уже сложилась ситуация, что некому окружать. Террористы даже оставляют отдельные позиции и готовятся к нашему контрнаступлению".

Как сообщал ранее Главред, в последние дни напряженная ситуация в зоне АТО была на Дебальцевском направлении.

28 января стало известно, что террористы отступили после неудачного штурма под Дебальцево и восстанавливают силы.

Больше о Дебальцевском плацдарме и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".