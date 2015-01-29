В Крыму задержан заместитель главы Меджлиса

Один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан российскими спецслужбами по обвинению в организации массовых беспорядков.

Об этом заявил представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщает официальный сайт ведомства.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по республике Крым в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК РФ) задержан один из лидеров общественной организации "Меджлис крымскотатарского народа" Ахтем Чийгоз", – сказал он.

Также, по его словам, 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма во время демонстрации неустановленные лица, "игнорируя законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий, стали призывать присутствующих лиц крымскотатарской национальности к неподчинению законным требованиям представителей власти, к применению насилия".

"Они также стали призывать и своим примером противоправного поведения побуждать собравшихся к совершению вышеуказанных действий, что привело к возникновению массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием в отношении представителей движения "Русское Единство" и "самообороны республики Крым", повреждением и уничтожением имущества", – сказал Маркин.

По его словам, поддавшись призывам, неустановленные лица крымскотатарской национальности приняли участие в беспорядках, применили физическую силу к представителям "Русского Единства" и "самообороны Крыма", прорвались в здание Верховной Рады АРК, где повредили имущество, причинив материальный ущерб в размере более 600 тыс. рублей.

Как известно, эти события произошли в Крыму до оккупации Россией, а сепаратистские банды вроде "Русского единства" и "самообороны Крыма" были запрещены в Украине.