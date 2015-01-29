Атака на Углегорск отбита: техника и штурмовые группы боевиков уничтожены, идет зачистка

Украинские военные отразили атаку боевиков на Углегорск с помощью батальона Нацгвардии имени Кульчицкого.

Об этом сообщают в Facebook.

"Батальон им. Кульчицкого зачищает небольшие группы пехоты, оставшиеся в живых. Атака на город отбита, техника террористов и основные их штурмовые силы уничтожены", - говорится в сообщении с места боев.

Также стало известно о подкреплении, которое зашло в город

"Защитникам подошло подкрепление подразделением Нацгвардии. Выдавливают банды террористов нахрен из города", - также военные.

Напомним, ранее стало известно, что со стороны Горловки в Углегорск прорвались танки и пехота боевиков, которые пытались захлопнуть наших военных в дебальцевском "котле", в центре города шли уличные бои и танковые дуэли.