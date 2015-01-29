Порошенко взялся за "военных туристов": уволит из АП

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Таранов заявил, что из этого правительственного органа будут уволены служащие, получившие статус участника АТО на Донбассе.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время чиновник уточнил, что соответствующее решение Петр Порошенко принял 29 января.

"Сегодня Президент Украины принял решение об увольнении нескольких сотрудников Администрации Президента, которые в последнее время получили статус участников АТО", - отметил Таранов.

По убеждению Президента, статус участника спецоперации должны получать только лица, непосредственно задействованные в ней на местах, а регулярные служебные командировки не могут быть основанием для его получения.

Обратим внимание, что глава государства будет инициировать пересмотр критериев статуса участника АТО на законодательном уровне.

"Это позволит четко разграничить статус военных и гражданских участников антитеррористической операции", - объяснил чиновник. Также Таранов подчеркнул, что АП обратилась в соответствующие органы с просьбой предоставить полный список тех, кто получил удостоверение участника АТО.

"Чтобы убедиться, что никто больше не изъявил желания стать военным туристом - ни из Администрации, ни среди представителей местных органов власти", - добавил он.

"Касаемо увольнения вышеуказанных лиц, Андрей Таранов отметил, что глава Администрации Президента Борис Ложкин подписывает соответствующие документы", - говорится на сайте.

Напомним, в начале января директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила, что статус участника антитеррористической операции получили 3,5 тыс. человек.