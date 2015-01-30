Турчинов рассказал, какое современное оружие использует Россия против украинских военных

На Донбассе против украинских военнослужащих применяются мощные современные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", "Буратино".

Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире "5 канала", пишет Еспресо.TV.

"К сожалению, Россия использует против нас современные средства ведения огня, в частности, системы залпового огня, включая и наиболее мощные. Это не только системы "Град", это "Ураган", это и более мощный "Смерч", "Торнадо", также такие "варварские" системы огня, как "Буратино", - сообщил он.

По словам Турчинова, все это используется против украинских военнослужащих, а они в свою очередь, имеют сегодня достаточно отработанные технологии противодействия.

"Как только начинается обстрел, сразу наносится поражение по тем батареям, которые наносят огонь. Для этого у нас есть современные технологии и техника.", - сказал Турчинов.

Напомним, ранее политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечал, что Россия хочет вывести конфликт в Донбассе на новый уровень, используя авиацию и "Буратино".

Как сообщал "Главред", установки "Буратино" уже не раз зафиксировались в зоне АТО - как в Донецкой, та к и в Луганской областях.

Российский журналист Аркадий Бабченко сообщал, что залповая огнеметная установка "Буратино", которую недавно получили боевики, будет новым витком войны, который не коснулся Украины.