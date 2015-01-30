Геращенко опроверг информацию комбата Семенченко: Углегорск и Дебальцево – наши

Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Углегорск продолжает контролироваться украинскими силовиками.
Углегорск находится под контролем боевиков, но отдельные опорные пункты сил АТО продолжают держаться, об этом сообщил нардеп, командир полка "Донбасс" Семен Семенченко.
Об этом он написал в Facebook.
"Углегорск находится под контролем террористов. Отдельные наши опорные пункты держаться. Атака произошла вчера, после арт обстрела был нанесен удар танками по позициям сил АТО. В течении нескольких недель до этого отряды террористов просочились в город под видом мирных жителей и ударили с тыла. В Углегорске находиться бронетехника противника, оборудованные снайперские гнезда в жилых домах, город активно укрепляется", написал он.
В то же время нардеп Антон Геращенко сообщил, что Углегорск продолжает контролироваться украинскими силовиками, написал он в соцсети.
"Говорил с начальником Донецкой милиции Вячеславом Аброськиным и с ребятами из спецбатальона милиции "Свитязь" о ситуации в районе Углегорска-Дебальцево. Углегорск и Дебальцево - наши! Вчера во второй половине дня террористические группировки наступали на Углегорск и даже зашли на одну из окраин этого городка.
Но вечером в результате точных артиллерийских ударов и смелым маневрам наших танкистов, враг был остановлен. Бои продолжаются на окраине Углегорска в сторону Енакиева. Там геройски держит оборону 13 территориальный батальон ВСУ. А в самом Дебальцево центр города держат под контролем батальон милиции спецназначения "Свитязь".
Штаб АТО и Генштаб полностью в курсе ситуации вокруг Углегорска и должны принимать все необходимые решения для эффективного отбития атак и обороны Углегорского участка обороны", написал Геращенко.
Напомним, ранее стали известны подробности вчерашнего ожесточенного штурма Углегорска.