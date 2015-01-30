Геращенко опроверг информацию комбата Семенченко: Углегорск и Дебальцево – наши

Углегорск находится под контролем боевиков, но отдельные опорные пункты сил АТО продолжают держаться, об этом сообщил нардеп, командир полка "Донбасс" Семен Семенченко.

Об этом он написал в Facebook.

"Углегорск находится под контролем террористов. Отдельные наши опорные пункты держаться. Атака произошла вчера, после арт обстрела был нанесен удар танками по позициям сил АТО. В течении нескольких недель до этого отряды террористов просочились в город под видом мирных жителей и ударили с тыла. В Углегорске находиться бронетехника противника, оборудованные снайперские гнезда в жилых домах, город активно укрепляется", написал он.

В то же время нардеп Антон Геращенко сообщил, что Углегорск продолжает контролироваться украинскими силовиками, написал он в соцсети.

"Говорил с начальником Донецкой милиции Вячеславом Аброськиным и с ребятами из спецбатальона милиции "Свитязь" о ситуации в районе Углегорска-Дебальцево. Углегорск и Дебальцево - наши! Вчера во второй половине дня террористические группировки наступали на Углегорск и даже зашли на одну из окраин этого городка.

Но вечером в результате точных артиллерийских ударов и смелым маневрам наших танкистов, враг был остановлен. Бои продолжаются на окраине Углегорска в сторону Енакиева. Там геройски держит оборону 13 территориальный батальон ВСУ. А в самом Дебальцево центр города держат под контролем батальон милиции спецназначения "Свитязь".

Штаб АТО и Генштаб полностью в курсе ситуации вокруг Углегорска и должны принимать все необходимые решения для эффективного отбития атак и обороны Углегорского участка обороны", написал Геращенко.

Напомним, ранее стали известны подробности вчерашнего ожесточенного штурма Углегорска.