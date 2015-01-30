"Народный фронт" требует дать правовую оценку деятельности нардепов-предателей

30 января 2015, 12:49

Некоторые нардепы ведут антиукраинскую, антигосударственную агитацию и позорят страну.

Юлия Левочкина

Партия и парламентская фракция "Народного фронта" обращаются к Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины с требованием немедленно дать правовую оценку деятельности предателей страны, которые прячась за депутатскими мандатами в так называемом "Оппозиционном блоке" системно ведут антиукраинскую, антигосударственную агитацию и позорят свою страну, своими действиями поддерживая против нее агрессию РФ.

Об этом сообщает УНИАН.

Последний пример такой предательской антиукраинской деятельности, которая имеет все признаки государственной измены, является выступление члена "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, сестры главы администрации Януковича Серия Левочкина.

Так, выступая в ПАСЕ в качестве народного депутата Украины, она фактически поддержала действия агрессора, который оккупировал часть территории нашей страны, издевается и убивает ни в чем не повинное население.

Окружение Януковича, которое вместе со своим хозяином своего времени пыталось превратить Украину в сателлита РФ, что способствовало развязыванию военной агрессии, сегодня, пользуясь депутатской неприкосновенностью, пытается дестабилизировать нашу страну изнутри, выполняя преступные заказы из Кремля.

Речь Левочкиной в ПАСЕ, каждое слово которой является циничной ложью, оскорбляет каждого украинца. Потому что, в то время, когда риторика народного депутата приводит к вражде, под пулями российской военщины гибнут патриоты, которые защищают свою землю.

Рассказы народного депутата о том, что Украина виновата в развязывании войны и повторения тезисов и штампов российской пропаганды вроде "кровавого пастора" является печальным признаком истерических расстройств пропагандистки Путина.

"Народный фронт" считает, что пятой колонне Кремля - так называемом "Оппозиционному блоку" - место в "парламентах" террористических организаций ЛНВ и ДНР, а не в украинской Верховной Раде, которая представляет народ Украины и должна работать ради укрепления обороноспособности нашего государства, восстановление территориальной целостности страны и возвращения страны к мирной и свободной жизни.

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Народный Фронт Левочкина
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