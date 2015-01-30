СНБО о ситуации в Углегорске: нужно какой-то тотализатор включать, идет контрбатарейная борьба

30 января 2015, 14:55

По информации волонтера, в Углегорске идут бои, сейчас боевики отбили около половины города. 

Бои идут в Углегорске, иллюстрация

Ситуация в Углегорске меняется очень оперативно. По информации о том, кто контролирует город - боевики или силы АТО, "нужно какой-то тотализатор включать". 

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, пишет 112-Украина.

По его словам, к Углегорску направлены резервы и боеприпасы для того, чтобы "не выпустить этот объект из поля зрения".

Что касается различной информации о том, кто контролирует город - боевики или силы АТО, Лысенко сказал: "Сейчас по этим данным нужно какой-то тотализатор включать". 

В то же время Лысенко настаивает: город не подконтролен боевикам. Сейчас бой продолжается, идет контрбатарейная борьба, и силы АТО не собираются сдавать позиции. 

Между тем, как сообщает волонтер Алексей Мочанов, в Углегорске часть гарнизона сил АТО попала в окружение.

"Сейчас часть пацанов гарнизона, который обеспечивал украинскую государственность в Углегорске, попал в окружение. Нужна помощь, подмога. Говорят, что какое-то подразделение выдвинулось на помощь.

В Дебальцево, на большом кресте попало или под "Град" или под "Ураган". Сейчас пацанам, считайте это официальным обращением к Генштабу, Министерству обороны и верховному главнокомандующему, нужна помощь. Нужно реализовать на деле десантную пословицу "Сам погибай, товарища выручай", - отметил Мочанов.

"Со стороны Дебальцево кто-то выдвинулся в Углегорск… Последний разговор был 4 мин назад и, честно говоря, конечно, особой радости не доставил. Гордость берет за пацанов, но нам не нужны мертвые герои. Нам нужно собраться в кучу. Если рядом есть подразделения, то генерал Муженко обязан отправить туда срочную помощь", - отметил он.

По его информации, сейчас ДНРовцы отбили около половины города, в Углегорске идут бои, стрекотня, блуждающие утюги, временами доходит даже до каратэ. Никто не хочет и не собирается уступать, наши и не будут. Серьезно рубашатся на БП у Боцмана, так называемой Палубе - туда отошли и заняли круговую оборону воины ВСУ с "горловского" периметра. Там сейчас жарко, но все рассказы про то, что город наши сдали - наглая ложь. Про то, что огрызаются только с въездного, давно заброшенного блокпоста на дебальцевской дороге – тоже, пишет Мочанов на странице Facebook

Напомним, что через Углегорск проходит трасса М-04, которая является едва ли не единственной транспортной артерией, соединяющей с Дебальцево. Также стоит отметить, что в течение всего того времени, пока идут бои за Углегорск, активно обстреливается и Дебальцево.

Боевики же заявляют, что взяли Дебальцево в кольцо. СНБО, МО и Генштаб, а также бойцы, чьи расположения находятся в том районе, говорят, что ситуация действительно тяжелая, но окружения нет.

видео: 112-Украина

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО боевики силовики бои Дебальцево Углегорск окружение гарнизон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять