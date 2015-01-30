СНБО о ситуации в Углегорске: нужно какой-то тотализатор включать, идет контрбатарейная борьба

Ситуация в Углегорске меняется очень оперативно. По информации о том, кто контролирует город - боевики или силы АТО, "нужно какой-то тотализатор включать".

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, пишет 112-Украина.

По его словам, к Углегорску направлены резервы и боеприпасы для того, чтобы "не выпустить этот объект из поля зрения".

Что касается различной информации о том, кто контролирует город - боевики или силы АТО, Лысенко сказал: "Сейчас по этим данным нужно какой-то тотализатор включать".

В то же время Лысенко настаивает: город не подконтролен боевикам. Сейчас бой продолжается, идет контрбатарейная борьба, и силы АТО не собираются сдавать позиции.

Между тем, как сообщает волонтер Алексей Мочанов, в Углегорске часть гарнизона сил АТО попала в окружение.

"Сейчас часть пацанов гарнизона, который обеспечивал украинскую государственность в Углегорске, попал в окружение. Нужна помощь, подмога. Говорят, что какое-то подразделение выдвинулось на помощь.

В Дебальцево, на большом кресте попало или под "Град" или под "Ураган". Сейчас пацанам, считайте это официальным обращением к Генштабу, Министерству обороны и верховному главнокомандующему, нужна помощь. Нужно реализовать на деле десантную пословицу "Сам погибай, товарища выручай", - отметил Мочанов.

"Со стороны Дебальцево кто-то выдвинулся в Углегорск… Последний разговор был 4 мин назад и, честно говоря, конечно, особой радости не доставил. Гордость берет за пацанов, но нам не нужны мертвые герои. Нам нужно собраться в кучу. Если рядом есть подразделения, то генерал Муженко обязан отправить туда срочную помощь", - отметил он.

По его информации, сейчас ДНРовцы отбили около половины города, в Углегорске идут бои, стрекотня, блуждающие утюги, временами доходит даже до каратэ. Никто не хочет и не собирается уступать, наши и не будут. Серьезно рубашатся на БП у Боцмана, так называемой Палубе - туда отошли и заняли круговую оборону воины ВСУ с "горловского" периметра. Там сейчас жарко, но все рассказы про то, что город наши сдали - наглая ложь. Про то, что огрызаются только с въездного, давно заброшенного блокпоста на дебальцевской дороге – тоже, пишет Мочанов на странице Facebook

Напомним, что через Углегорск проходит трасса М-04, которая является едва ли не единственной транспортной артерией, соединяющей с Дебальцево. Также стоит отметить, что в течение всего того времени, пока идут бои за Углегорск, активно обстреливается и Дебальцево.

Боевики же заявляют, что взяли Дебальцево в кольцо. СНБО, МО и Генштаб, а также бойцы, чьи расположения находятся в том районе, говорят, что ситуация действительно тяжелая, но окружения нет.

видео: 112-Украина