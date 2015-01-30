Сегодня Россия перебросила к Донецку колонны танков, БТР и военных грузовиков - комбат "Днепра-1"

Сегодня, 30 января, Россия перебросила в донецком направлении колонны танков, БТРов и военных грузовиков.

Об этом сообщил командир батальона "Днепр-1", народный депутат Юрий Береза в своем Facebook.

"Вчера я сообщал о переброске военной техники из РФ в луганском направлении. На территории Фащевка Перевальского района Луганской области, где было замечено скопление военной техники – тентованные КамАЗы, танки и "Уралы", - отметил он.

Кроме того, Береза сообщил, что по сегодняшним данным через Шахтерск прошли новые колонны.

"По оперативной информации по состоянию на утро, через Шахтерск в Донецком направлении последовали две колонны российских танковых грузовиков "Урал" - 3 единицы и КамАЗов – 18 единиц (ВС РФ)", - сообщил комбат.

Также "колонна из танков, БТР, БМП, БМ21, а также "Уралов", КамАЗов и автобусов прошла через Макеевку в сторону Ясиноватой. Это что касается вопроса, с кем мы воюем", - подчеркнул Береза.

Кроме того, он добавил, что на протяжении минувших суток в отношении полка "Днепр-1" "особой активности противник не проявлял".

"Ведутся обстрелы из минометов и САУ. Реактивный огонь прекратился. После захода солнца ДРГ проявляют повышенную активность. Сегодня ночью был контакт. Парни принимают меры и боевой дух у них на высоте", - подчеркнул Береза.

Что касается частей полка, расположенных в Мариуполе и Чармалыке – бойцы "Днепра-1" регулярно патрулируют город, чтобы обеспечить спокойствие и правопорядок, и не допустить проведения терактов.

"Чармалык и Гранитное находятся под постоянными обстрелами. В Новотроицком, Докучаевске и Оленевке бои. Регулярные арт-дуэли, но прямого контактного боя не было", - сказал он.

При этом "в Ясиноватой и Дебальцево идут уличные бои. Террористы пытаются выбить нас, но безуспешно. Станица Луганская и Счастье также под обстрелами, но террористы получают от парней достойный ответ", - сообщил комбат.

"Итак, как видите, ситуация остается сложной. Но несмотря ни на что, мы не сдадимся", - резюмировал он.

Напомним, сегодня бойцы Нацгвардии, отражавшие атаки в районе Дебальцево, сообщили о десятках уничтоженных танков противника.