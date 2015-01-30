Порошенко договорился о встрече с Меркель в Берлине: хотят скорейшего заседания контактной группы

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о встрече в Мюнхене 6-8 февраля во время конференции по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины поблагодарил Меркель за консолидирующую роль Германии и ее правительства в поддержке Украины со стороны Евросоюза, что отражено в выводах Совета ЕС от 29 января", - говорится в сообщении.

Порошенко и Меркель договорились провести совместную встречу во время конференции по безопасности, которая состоится в Мюнхене 6-8 февраля, с целью тесной координации дальнейших шагов, отмечает пресс-служба.

Вместе с тем во время разговора Порошенко и Меркель высказались за проведение заседания Трехсторонней контактной группы в ближайшее время.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и пути достижения мирного урегулирования. Петр Порошенко и Ангела Меркель высказались за проведение Трехсторонней контактной группы в ближайшее время для объявления немедленного двустороннего прекращения огня, отвода тяжелой техники и войск, а также выхода на линию разграничения", - говорится в сообщении.

Президент Украины также отметил важность немедленного освобождения всех заложников, включая Надежду Савченко. В случае достижения прогресса, собеседники высказались за продолжение диалога в "нормандском формате", отмечает пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа по Донбассу соберется в Минске сегодня-завтра.