Госсекретарь США собрался в Украину: Керри будет в Киеве 5 февраля

Государственный секретарь США Джон Керри 5 февраля посетит Киев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В программе визита – встреча с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, главой МИД Павлом Климкиным и членами парламента.

Цель этого визита – подчеркнуть твердую поддержку США Украины и ее народа, говорится в заявлении Госдепа.

После этого Керри отправится в Мюнхен, где 6-8 февраля примет участие в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Там он сделает совместные заявления с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, также состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч.

США выступают как один из главных союзников Украины в ее нынешнем противостоянии агрессии России.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности является одним из главных ежегодных мероприятий в этой области, в ней принимают участие ведущие политики мира.