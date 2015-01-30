Госсекретарь США собрался в Украину: Керри будет в Киеве 5 февраля

5 февраля с визитом в Украину прибудет Государственный секретарь США.
Государственный секретарь США Джон Керри 5 февраля посетит Киев.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В программе визита – встреча с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, главой МИД Павлом Климкиным и членами парламента.
Цель этого визита – подчеркнуть твердую поддержку США Украины и ее народа, говорится в заявлении Госдепа.
После этого Керри отправится в Мюнхен, где 6-8 февраля примет участие в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Там он сделает совместные заявления с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, также состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч.
США выступают как один из главных союзников Украины в ее нынешнем противостоянии агрессии России.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности является одним из главных ежегодных мероприятий в этой области, в ней принимают участие ведущие политики мира.