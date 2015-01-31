В Углегорске тяжелые бои, город освобождают армия, Нацгвардия и батальоны милиции – "Донбасс"

31 января 2015, 12:57

Несколько районов города до сих пор под контролем боевиков.

В Углегорске продолжаются уличные бои, иллюстрация

Силы АТО начали освобождение города Углегорска от прорвавшихся туда боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба батальона "Донбасс".

"31.01, согласно приказу штаба АТО, началось освобождение города Углегорска частями ВСУ, Нацгвардии и батальонами милиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что прорвавшиеся банды сумели закрепиться в нескольких районах Углегорска.

"Идут тяжелые бои на подступах и в самом городе. Оборона противника была прорвана в нескольких направлениях. Войска АТО, обороняющие город, в течение нескольких часов активно помогают развиваться наступлению", - сообщили в "Донбассе".

В свою очередь, военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Facebook рассказал, что в городе идут пожары, которые просто некому тушить.

"С одного из дебальцевских наблюдательных пунктов сообщают: "В городе пылают дома, никто их не гасит. Пожарные команды не могут работать под обстрелами. Сепары меньше чем за полтора километра от окраин. Валят безостановочно изо всех калибров", - сообщил он.

"Мы даем адекватный отпор. Но они надвигаются, невзирая на потери. Выглядит так, будто им дали команду завалить нас пушечным мясом, вот такая у них нехитрая стратегия", - передал журналист.

Между тем, в соцсетях появилось сообщение от информированных источников об "отмашке" Генштаба начать контрнаступление.

"Ну что.. ГШ дало отмашку начать контрнаступление на позиции российских террористов. Углегорск покажет его эффективность. По ходу вырисовывается Сталинград местного масштаба... Главное, снова не упасть в режим "Перемирие", - сообщил источник.

Напомним, ожесточенные уличные бои в Углегорске продолжаются уже третий день. Город является одним из пунктов в "горловине" Дебальцевского плацдарма.

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Донбасс Нацгвардия армия милиция Углегорск Семенченко Цаплиенко
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