В Углегорске боевики активно используют танки и БТР, пытаясь контратаковать - "Донбасс"

В ходе уличных боев в Углегорске бандиты активно использовали танки, бронетранспортеры, мины и артиллерию.

Об этом сообщили в пресс-службе батальона "Донбасс".

"В ходе боев за освобождение Углегорска противником была использована тяжелая бронетехника, широко использовались фугасы и артиллерия. Во время развития операции противник нанес ряд контрударов в районе Чернухино, Енакиево и ряда других взводных опорных пунктов", - говорится в сообщении.

Также, по данным батальона, боевики задействовали "более 15 танков и значительное количество БТР".

"В зоне ВСУ, Нацгвардия, батальоны милиции отражают контратаки противника", - добавили в "Донбассе".

Тем временем, известный волонтер Алексей Мочанов сообщил, что боевики не прекращают обстреливать дороги в направлении Углегорска.

"Дебальцевский Крест, большой перекрёсток с дорогами на Углегорск/Горловку/Донецк-Луганск-Антрацит/Ростов. Лупят беспрестанно и безостановочно, иногда – попадают. Не повезло машине Гвардейцев – прямое в АЗС и автомобиль. Повезло Гвардейцам – они оставили машину, и отошли перекурить подальше. Потому что на заправке висело предупреждение: Не Курить! Огнеопасно!", - отметил он.

Ранее волонтер сообщал, что по дороге в Углегорск машине с помощью нашим бойцам пришлось остановиться.

"Дорога Дебальцево-Углегорск. Дальше проехать не было возможности. Встретили там "Донбасс" и Семенченко. Пробиться к гарнизону в Углегорск парни не смогли – попали в засаду на пристрелянном месте – по деревьям были развешаны "пристрелочные" ленточки, как на углу Институтской и Шелковичной во время расстрела Майдана. Тяжело. И громко. Война артиллеристов плюс стрелкотня по зелёнке. Со "Свитязем" связи нет, информация от углегорцев самая противоречивая, радостной – мало. Не буду давать оценок сейчас – никому. И никаких. В принципе, толку от нашего приезда было – чуть, раздали балабасы и бытовуху, курево, валенки и воду. Будут новости, которые можно озвучить не во вред - дам маяк. А пока картинки. Без комментариев", - отметил Мочанов.

Еще один волонтер, который сейчас находится в этом районе, Мирослав Гай, рассказал о постоянных атаках боевиков, которые пытались внезапно атаковать наших бойцов.

"Я иногда удивляюсь, как нам удаётся проскочить? Когда вывозили семью из заводского поселка в Дебальцево, три роты сепаров шуршали где-то рядом. Наши дали им по шапке. А вчера, когда мы пытались эвакуировать женщину из Углегорска и, к сожалению, безуспешно, началась атака. А сегодня, там, где мы проскочили – уже террористы. Теперь я понимаю, что значит "проскочить между каплями", - рассказал Гай.

Напомним, ранее в "Донбассе" сообщили о начале освобождения Углегорска силами армии, Нацгвардии и батальонов милиции.