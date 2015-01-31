В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

В Минске началась встреча участников контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины.

Об этом сообщает Белта.

Участники встречи собрались в Доме приемов МИД Белоруссии "Дипсервисхолл".

В переговорах принимают участие специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов, сказано в сообщении.

Также на встрече также присутствуют представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

Как сообщали ранее в ОБСЕ, трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Украине и надеется подписать его сегодня. Документ включает конкретные шаги, которые должны обеспечить реализацию первоочередных шагов, направленных на деэскалацию конфликта.

В ОБСЕ пояснили: представители группы исходят из понимания того, что должны быть достигнуты дальнейшие практические результаты. Речь идет о заключении соглашения о немедленном прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, как и было оговорено в Минском меморандуме от 19 сентября. Также имеется в виду возможность неограниченных поставок предметов первой необходимости и гуманитарной помощи в затронутые конфликтом районы Донецкой и Луганской областей, равно как и реальный прогресс в плане освобождения пленных.

Напомним, ранее сообщалось, что "переговорщики" боевиков улетели из Минска в Москву, продолжая грозить Украине.