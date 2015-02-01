Посол США назвал самую большую ловушку для власти Украины

США заинтересованы в успехе нынешней украинской власти и призывают ее не повторять ошибок, которые допускали в свое время Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко.

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью ZN.UA.

"Не дело Соединенных Штатов – обеспечивать единство между какими-либо украинскими политическими руководителями. Но думаю, что выскажу мнение всех своих коллег из "Большой Семерки", а также европейских партнеров, когда скажу, что все мы заинтересованы в успехе этой демократической власти. И одной из самых больших ловушек для нее будет повторение тех ошибок, которые допустили Ющенко и Тимошенко", - отметил дипломат.

Также Пайетт добавил, что если Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк создадут такую же ситуацию, то многие в международном сообществе умоют руки и скажут: "Мы это уже здесь видели".

"Возможно, это и несправедливо, что на нынешнюю власть смотрят сейчас через такую призму, но это реальность, которая вытекает из политической истории. Меня вдохновляет то, что до сих пор два ваших политических руководители избегали этой западни", - сказал он.

Также посол отметил, что, когда слушал Порошенко и Яценюка во врем яих встречи с президентом США Бараком Обамой, для него было совершенно очевидно – оба говорили об одной и той же стратегической цели.

"Они хотят видеть Украину богатой; Украину, которая движется к европейским институтам; успешную Украину", - убежден Пайетт.

На вопрос, говорили Кучма, Ющенко или Янукович в Овальном кабинете что-то другое, Пайетт отметил: "Я думаю, что сейчас мы имеем дело с другой страной. Я думаю, что 100 с лишним дней Майдана вместе с последующими событиями создали абсолютно новую Украину".

Напомним, ранее американский посол заявил, что главным оружием Украины в борьбе с Путиным и его агрессией являются реформы, которых ждет вся страна.