Глава МВД: покушение на Парубия раскрыто, фото задержания преступников

1 февраля 2015, 18:38

Покушение на Андрея Парубия 24 декабря организовал бывший замглавы охраны Януковича.

  • Андрей Парубий УНИАН
  • Фото задержанного Facebook/Арсена Авакова
  • Фото с задержания Facebook/Арсена Авакова
  • Один из задержанных Facebook/Арсена Авакова
  • Один из задержанных Facebook/Арсена Авакова
  • Фото с задержания Facebook/Арсена Авакова
  • Фото с задержания Facebook/Арсена Авакова

Милиция и СБУ раскрыли покушение на Андрея Парубия, когда 24 декабря в центре Киева в него бросили боевую гранату.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Министр подробно рассказал о расследовании и обнародовал фотографии задержанных.

"24 декабря 2014 года возле гостиницы "Киев" неизвестное лицо с помощью взрывного устройства совершило покушение на убийство заместителя председателя Верховной Рады Украины Парубия А.В., в прошлом активного участника Революции  достоинства, коменданта Майдана. После совершения покушения на убийство преступник, пытаясь скрыться с места совершения преступления, при помощи гранаты Ф-1, которую бросил в сторону сотрудников милиции, причинил последним телесные повреждения", - говорится в сообщении.

"Работниками МВД Украины и столичной милиции для раскрытия этого дерзкого преступления была создана усиленная следственно-оперативная группа, привлечены и использованы все оперативные возможности. В результате плодотворной работы милиции была установлена группа лиц, которые организовали и совершили это преступление. В настоящее время можно утверждать, что это не только преступная группа, а террористическая организация", - отмечено в справке.

"Установлено, что заказчиком-организатором покушения на убийство Парубия А.В. является Шуляк С.Н., который во время правления Януковича В.Ф. занимал должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, командующего внутренних войск МВД Украины. Находясь в Российской федерации, объявленный Украиной в розыск, он с февраля 2014 года активно способствовал образованию иностранных диверсионно-террористических групп на территории Луганской и Донецкой областей, а также занимался мобилизацией наемников на территории Ростовской области в России", - подчеркивается в документе.

"30 января этого года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождения и задержан работник Управления государственной охраны Украины гражданин "К", доверенное лицо Шуляка, который лично подбирал участников для выполнения данного преступления и осуществлял контроль и координацию их действий на месте совершения, а также организовывал исчезновение с места происшествия исполнителя преступления.

При этом арестованной находился на службе и был старшим смены нарядов Управления государственной службы охраны и непосредственно находился на месте совершения преступления.

Также 30 января задержали еще одного участника этой преступной группы гражданина "С", начальника отдела предоставления охранных услуг и сопровождения грузов частной компании (в прошлом проходил службу в 101 отдельной бригаде охраны Генерального штаба Министерства обороны Украины ), который, находясь на месте совершения преступления, выполнял поручения гражданина "К" и передавал его указания исполнителю преступления. В дальнейшем помогал завезти и вывезти исполнителя преступления с территории Украины в Российской Федерации", - отмечается в документе.

Также в нем говорится: "Установлено, что за выполнение данного преступления гражданин "С" получил денежные средства, переданные ему из Российской федерации, которые он в дальнейшем распределил между другими участниками преступной группы. Кроме этого, задержан гражданин Российской Федерации "Г", который с территории России организовал перевозку исполнителя преступления гражданина Российской Федерации. Установлено, что к подбору исполнителя преступления причастен гражданин Российской Федерации "П", который является членом организации под названием "Международная академия казачества", представители которой принимают участие в террористических действиях на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

Таким образом, отмечается в справке, что "в настоящее время арестованы три человека, причастные к этому преступлению. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения других участников преступления. Вместе с тем, в настоящее время уже можно утверждать, что сотрудниками милиции совместно со Службой безопасности Украины, органами прокуратуры удалось выявить и предупредить деятельность реальной террористической организации, целью которой была дестабилизация ситуации в Киеве".

Напомним, сам Парубий назвал покушение "несерьезным" - после "Градов" на передовой.

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Рада Парубий Аваков Янукович граната покушение
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