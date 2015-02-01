Боевики с потерями отступают из Углегорска: их ударная группировка разбита - СМИ

Боевики, прорвавшиеся в Углегорск, разбиты и с потерями отступают из города.

Об этом со ссылкой на сообщения украинских бойцов из соцсетей передает "Обозреватель".

В частности, один из участников событий, доброволец батальона "Киев-2" Игорь Савчук рассказал: "Поступает информация, что в Углегорске всё затихло. Фактически тактическая смешанная группа захватчиков в Углегорске разбита. Остатки рашистов сваливают в сторону Горловки. Неужели это был гениальный план командования, а Углегорск оказался наживкой?".

Журналист Николай Савельев также подтвердил эту информацию: "Есть свежая информация с сегодняшнего Углегорска. Даже руководители ВСУ в шоке, что там вытворял в уличных боях батальон имени генерала Кульчицы!!! Наибольшим их преимуществом над врагом стало хорошее знание местности, ведь ребята освобождали этот город, стояли там длительное время и знают каждый уголок!".

"От их огня с тыла и флангов сепары и те, что косят под сепаров, умирали даже не успев осознать, откуда пришла смерть! Гордимся, что в батальоне Кульчицкого полно наших земляков и мужиков – майдановцев !!! Инфа проверена и думаю мы ещё о делах батальона услышим", – говорится в сообщении журналиста.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось об отступлении украинских войск из Углегорска и ожесточенных уличных боях в городе.