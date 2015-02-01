Порошенко, Меркель и Олланд требуют от боевиков немедленно и без всяких условий прекратить огонь

Стороны конфликта на Донбассе должны немедленно и без каких-либо условий прекратить огонь.

Такое заявление сделали Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Лидеры трех стран подчеркнули, что из-за эскалации конфликта растет количество жертв среди гражданского населения.

Собеседники выступили за возвращение всех без исключения пунктов Минских договоренностей, поскольку именно они являются основой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Также было согласовано, что никаких предварительных условий для проведения заседания Трехсторонней контактной группы не может быть.

"Порошенко, Меркель и Олланд выразили разочарование тем, что Трехсторонняя контактная группа не достигла прогресса во время последнего заседания в Минске. Президент Порошенко подчеркнул необходимость официальной реакции со стороны России, как стороны Минских договоренностей, на срыв работы Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Также участники разговора договорились продолжить тесную координацию дальнейших шагов для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщал "Главред", вчера, 31 января, в Минске состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей боевиков.

В переговорах участвовали экс-президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

После завершения переговоров Кучма заявил, что боевики сорвали запланированные консультации с планом выполнения минских договоренностей, а подписанты соответствующих документов, лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в Минск не приехали.

"Встреча участников трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе завершилась безрезультатно, поскольку представители самопровозглашенной Донецкой и Луганской "народных республик" потребовали пересмотреть мирные соглашения", - говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров в Минске.