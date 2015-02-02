"Народный фронт" призвал Раду принять закон о защите информсуверенитета Украины

Фракция "Народный фронт" призывает Верховную Раду принять законопроект о внесении изменений в закон о телевидении и радиовещании, который запрещает участие резидентов России в уставном капитале отечественных медиакомпаний.

Об этом заявила заместитель председателя фракции, председатель профильного комитета по свободе слова и информации Виктория Сюмар на согласительном совете, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Она отметила, что законопроект также содержит норму о запрете информационного продукта, который направлен на популяризацию государства-агрессора.

"И это абсолютно норма, потому что сегодня украинское общество возмущено присутствием в эфире сериалов, которые прославляют "доблестное русское войско" в то время, как от него гибнут украинские граждане", - отметила Сюмар.

По ее словам, документ также предусматривает предоставление дополнительных полномочий Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания в контексте взыскания штрафов, что позволит регулятору действовать более эффективно.

"За год Украинское государство не удосужилось даже запретить российские телеканалы, потому что у нас сегодня действует временный судебный запрет", - объяснила председатель профильного комитета.

Сюмар выразила надежду, что Рада сможет принять данный законопроект и "показать, что мы можем эффективно действовать как парламент, что это - парламент Украины, а не парламент, который представляет здесь интересы пророссийских олигархов".