Путина нужно остановить: иногда оружие можно побороть только оружием – западные СМИ

Владимир Путин – это Слободан Милошевич бывшего Советского Союза: такой же ужасный, но сильнее, за дымовой завесой лжи он возобновил свои попытки создать непризнанное марионеточное государство в восточной Украине, пишет Тимоти Гартон Эш в своей статье, которая называется "Путина нужно остановить. Но иногда оружие можно побороть только оружием", опубликованной в британской газете The Guardian.

Перевод статьи публикует УНИАН.

Как и Милошевич, Путин готов использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, и запрещенных приемов для него не существует. В своей войне с Западом он использует тяжелую военную технику, газовый шантаж, кибератаки, пропаганду, которую ведут изощренные и хорошо финансируемые средства массовой информации, тайные операции и агентов влияния в европейских столицах.

В долгосрочной перспективе Путин проиграет. Больше всего от его безрассудства пострадают русские, в том числе те, которые живут в Крыму и на востоке Украины. Но такая перспектива для умелого и безжалостного диктатора в хорошо вооруженной, богатой ресурсами и травмированной психологически стране может растянуться очень надолго. До того как он уйдет, воды реки Донец унесут с собой еще немало крови и слез.

Таким образом, проблема заключается в том, чтобы сократить этот период и остановить беспредел. Для этого Украине нужны современные оборонительные вооружения, чтобы противостоять современным наступательным системам вооружений России. По настоянию Джона Маккейна, американский конгресс принял "Акт о поддержке свободы в Украине", предусматривающий выделение средств на военное оборудование для Украины. Теперь президенту Обаме предстоит решить, когда и что именно поставлять в Украину.

В докладе рабочей группы, в которую вошли бывший представитель США в НАТО Иво Даалдер и эксперт по России с большим стажем Строуб Тэлбот, перечисляется необходимая техника: РЛС для определения позиций ракет большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), средства радиоэлектронной борьбы с БПЛА противника, засекреченная аппаратура связи, бронированные автомобили и медицинское оборудование.

Лишь когда украинские военные смогут надежно остановить российское наступление, и боевые действия зайдут в тупик, появится возможность для урегулирования путем переговоров. Иногда оружие можно остановить только оружием.

ЕС никогда не сможет единогласно проголосовать за такие военные поставки. Если это кто-то и сделает, то отдельные страны. Это может напомнить старую шутку о том, что "Америка готовит, а Европа потом моет посуду", но в данном случае основную часть военных поставок будут осуществлять США.

У США – лучшая в мире техника, они лучше всех могут контролировать ее применение, и меньше всех подвержены экономическому и энергетическому давлению.

Распределение нагрузки будет справедливым. Европейские экономики больше всех страдают от санкций, поскольку они более тесно связаны с Россией. Они будут предоставлять Украине значительную экономическую помощь, которая нужна ей для выживания, а также предпринимать главные дипломатические усилия. На самом деле, Маккейн и Меркель составили идеальную пару из плохого и хорошего полицейского.

Нам надо противодействовать российской пропаганде не собственной ложью, а достоверной информацией и добросовестно представленным разнообразием мнений. Лучше всех это может сделать BBC. Да, у США – лучшие в мире беспилотники, а у Германии – лучшие станки и инструменты, но у Британии есть лучшая в мире вещательная компания.

Если в мире есть люди, нуждающиеся в точной, честной и сбалансированной информации, то это на сегодняшний день русские и украинцы. Ничто из этого не остановит Путина завтра, но в сочетании все данные меры в итоге сработают. Диктаторы одерживают кратковременные победы, а демократии – долгосрочные, написал автор в британском издании.

Напомним, ранее западные СМИ раскрыли секрет "рейтинга Путина": пропаганда и репрессии.