Боевики понесли огромные потери на Дебальцевском плацдарме: морги Донецка забиты телами

В результате боевых действий на Дебальцевском плацдарме российские войска и террористические группировки войска понесли серьезные потери, в т.ч. санитарные.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В н.п.Красный Луч и Антрацит, куда доставляют раненых террористов, все медицинские учреждения переполнены", - пишет эксперт

"В н.п.Снежное, куда доставлена основная часть тяжело раненых боевиков, фиксируется отсутствие препаратов и острая нехватка медицинского оборудования и расходных материалов (идет "экспроприация" шприцов в ветлечебницах).

В Донецке морги перестали обслуживать гражданское население по причине отсутствия мест", - подчеркивает Тымчук.

"В районе н.п.Попасная противник попытался продолжать наступательные действия. С применением нескольких единиц бронетехники (6 ББМ, 2 танка) был атакован один из блокпостов украинских войск. Атака была отбита, одна БМП-2 и одна единица автотранспорта боевиков уничтожены, противник отошел на исходный рубеж", - отметил нардеп.

Напомним, ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что очередная попытка наступления боевиков на город Дебальцево (Донецкая область) провалилась, артиллерия сил АТО уничтожила колонну их военной техники.