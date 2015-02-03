Ситуация на Луганщине: боевики оставили позиции возле Брянки, но стягивают технику к Первомайску

На Луганщине террористические группировки и российские войска продолжают стягивать подкрепление. Украинская артиллерия наносит удары по позициям боевиков.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По позициям российско-террористических войск в районе Брянки и Стаханова нанесён удар украинской артиллерии, в результате чего накрыт ряд военных объектов противника, включая один из пунктов управления. Противник оставил ряд позиций в районе Брянки", - пишет Тымчук.

"Южнее н.п.Алчевск развёрнута артиллерийская группа террористов, которая "работает" по сектору Чернухино. В составе артгруппы - 26 орудий ствольной артиллерии, 8 установок РСЗО.

Противник продолжает подкидывать через н.п.Алчевск подкрепление. На протяжении последних суток зафиксирована переброска порядка 25 единиц техники, из которых 15 – бронетехника. Прибывшая техника готовится к переброске в район н.п.Первомайск и Красный Пахарь", - отмечает эксперт.

Напомним, ранее Тымчук сообщал о том, что в результате боевых действий на Дебальцевском плацдарме российские войска и террористические группировки войска понесли серьезные потери, в т.ч. санитарные. В Донецке морги перестали обслуживать гражданское население по причине отсутствия мест.