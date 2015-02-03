Рада внесла изменения в закон о Нацгвардии: командующего назначит Президент

3 февраля 2015, 12:03

Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины".

Рада внесла изменения в закон о Нацгвардии

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" (относительно усовершенствования организации и порядка деятельности Национальной гвардии)" (№1848).

Об этом сообщает УНИАН.

Во втором чтении за этот законопроект проголосовали 269 из 342 депутатов.

Как отмечается в объяснительной записке, законом вносятся изменения в структуру Национальной гвардии Украины, предлагается уточнить штатную численность военнослужащих, усовершенствовать нормы относительно применения огнестрельного оружия, назначения и увольнения высшего командования, привлечения резервистов к выполнению функций военного формирования, а также определить порядок регулирования реализации функции по охране ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучение государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов.

Предложенными изменениями определено, что к выполнению функций Национальной гвардии Украины могут вовлекаться резервисты Национальной гвардии во время прохождения ими сборов.

Установлено, что организационно Национальная гвардия состоит из, среди прочего, танковых, артиллерийских воинских частей (подразделений), воинских частей (подразделений) противовоздушной обороны, боевого обеспечения (радиационной, химической и биологической защиты, инженерного обеспечения).

Согласно закону, организация и порядок несения военной службы по охране ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучение государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов, а также права и обязанности военнослужащих, которые привлекаются для несения такой службы, определяются соответствующим уставом, который утверждается Верховной Радой Украины.

Порядок взятия и снятия (передачи) с охраны Национальной гвардии ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучение государственной собственности, важных государственных объектов, а также специальных грузов утверждается Кабинетом министров Украины.

Устанавливается, что общая штатная численность Национальной гвардии Украины не превышает 60 тыс. чел., в том числе 52 тыс. военнослужащих. В случае необходимости численность Национальной гвардии может быть увеличена соответствующим законом.

Кроме того, определяется, что командующий Национальной гвардии назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра внутренних дел. Предыдущей же редакцией закона было установлено, что командующий Нацгвардии назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.

Первый заместитель и заместители командующего Национальной гвардии Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом по представлению министра внутренних дел (раньше часть предложения о министре отсутствовала).

Также законом вносятся некоторые изменения в статью относительно применения бойцами НГУ огнестрельного оружия. Так, военнослужащие Национальной гвардии в качестве крайней меры имеют право лично или в составе подразделения применять огнестрельное оружие для, в частности, защиты граждан от нападений, которые угрожают их жизни и здоровью, а также для освобождения заложников; отражения нападения на личный состав Национальной гвардии или членов их семей, если их жизни или здоровью угрожает опасность; для отражения нападения на объекты Национальной гвардии, а также на объекты, которые охраняются Нацгвардией, жилые помещения, здания и помещения государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также для освобождения их в случае захвата; задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление, лица, которое угрожает применением оружия и других предметов, которые угрожает жизни и здоровью военнослужащего Нацгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что задержан главный тыловик Нацгвардии: подозревается в получении взятки в размере 230 тыс грн.

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