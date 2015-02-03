Россияне попытаются прорваться в Крым через Волноваху: штурмовать Мариуполь не будут - Парубий

Попыток наступления на Мариуполь террористы уже не будут предпринимать, город достаточно укреплен.

Такое мнение высказал первый вице-спикер парламента, экс-секретарь СНБО Андрей Парубий в интервью Главкому.

"Мариуполь достаточно укреплен. Поэтому я думаю, что если у них будет попытка наступления, то это, скорее всего, будет в обход Мариуполя, а не штурм Мариуполя", - отметил Парубий.

По его мнению, обход может быть осуществлен через Волноваху в Крым.

Нардеп считает, что главная задача России в этой войне – захват Донецкой и Луганской областей, а второе – это сухопутный коридор в Крым.

"Но это их планы, которые, по моему глубокому убеждению, не имеют оснований для осуществления", - подытожил он.

Напомним, ранее Парубий рассказал о провале "зимнего наступления" Путина на Донбассе.

По его данным, наступление предусматривало создание "котла" в Луганской области, переход Северского Донца в районе 31-го блокпоста - поэтому перед тем шли такие ожесточенные бои за блокпост, и отсечение всего региона - там, где поселки Сватово, Счастье, Станица Луганская.