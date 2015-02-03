Яценюк откликнулся на просьбу Путина: запретил россиянам въезд в Украину без загранпаспорта

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление согласно которому граждане Российской Федерации с 1 марта текущего года будут лишены возможности въезжать на территорию Украины, находиться здесь и передвигаться по стране по внутренним паспортам.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, положения о въезде на украинскую территорию по дипломатическим и служебным паспорта, остаются в силе.

Также Яценюк напомнил, что президент РФ Владимир Путин просил перейти на пересечение государственной границы исключительно по заграничным паспортам.

"Что же, мы его просьбу услышали. Теперь необходимо, чтобы российские граждане, как и просил Владимир Путин, пользовались исключительно загранпаспортами", - заявил премьер.

Такой шаг, отметил Яценюк, даст возможность существенно усилить контроль на границе и обеспечить интересы нацбезопасности Украины.

Согласно тексту межправительственного соглашения от 2007 года, граждане России могли въезжать в Украину по таким документам: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении, паспорт моряка, летное удостоверение члена экипажа воздушного судна.

Новым постановление Кабмин Украины убирает из этого перечня документов внутренний паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Как известно, с 1 января 2015 года все иностранцы, за исключением граждан Украины, Киргизии и стран Таможенного союза, должны въезжать в РФ только при наличии у них загранпаспорта.

По своим внутренним паспортам какое-то время еще смогут въезжать в РФ и украинцы.