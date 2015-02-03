"Народный фронт" призвал Раду принять закон о защите информационного суверенитета

Фракции коалиции должны работать со своими представителями в правительстве, а не делать с парламентской трибуны заявления-обвинения в адрес Кабинета министров, который сегодня делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, отвечая на высказывания некоторых членов коалиции.

"У нас с вами ситуация сегодня очень простая: или мы покажем врагу, что мы можем быть едиными и сильными, или наступление будет продолжаться", - подчеркнула она.

Народный депутат отметила, что депутаты в первую очередь сейчас должны думать об интервенции российских войск на территорию Украины.

"Казалось, что мы, как представители украинского народа, должны были бы давать пример единства и эффективности. Зато должны поучиться у фронта, потому что там есть мобилизация, а здесь ее нет", - добавила она.

Виктория Сюмар подчеркнула, что коалиция должна быть единой.

"Когда мы говорим о незрелости, то мне кажется, что незрелость - это неспособность договариваться даже в рамках единой коалиции. Это неспособность понимать, что у нас с вами есть общее коалиционное правительство, и там есть ваши представители", - подчеркнула она.