Порошенко назначил нового главу Харьковской обладминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Райнина главой Харьковской областной государственной администрации, нового губернатора Порошенко представил сегодня в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Президент Украины Петр Порошенко 3 февраля представил административно-хозяйственному активу Харьковской области нового главу Харьковской областной государственной администрации Игоря Львовича Райнина", - говорится в сообщении.

Игорь Райнин в ноябре 2014 г. был назначен заместителем главы Администрации Президента. До этого работал первым заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации. Является депутатом Харьковского облсовета, руководителем группы "Единство Харьковщины".

Напомним, ранее Порошенко уволил троих губернаторов-свободовцев.

Фото: ТСН.