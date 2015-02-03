Порошенко рассказал, с чего должно начаться решение конфликта на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что шаги по урегулированию конфликта на Донбассе должны начаться с немедленного прекращения огня.

Об этом он сообщил в Харькове во время совещания с административно-хозяйственным активом, пишет Укринформ.

В то же время глава государства подчеркнул необходимость соблюдения минских договоренностей, в которых есть абсолютно четкие требования.

"Это требования и к немедленному прекращению огня, и к освобождению всех заложников, в том числе, Надежды Савченко, и к перекрытию границ, выводу всех иностранных войск и наемников, и к необходимости политического урегулирования конфликта, в том числе, через местные выборы", - добавил Президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что переговоры можно проводить тогда, "когда мы имеем сильную армию, способную защитить государство".

"Шаги по урегулированию ситуации в Украине должны начаться с немедленного прекращения огня. Мы готовы к прекращению огня. Мы готовы к тому, чтобы реализовать минские договоренности. Если наши предложения будут игнорироваться, то наши Вооруженные Силы способны обеспечить защиту украинских территорий", - заверил он.

Между тем Президент сообщил, что на вооружение украинских военных поступила восстановленная и отремонтированная боевая техника, которая повысит боеспособность нашей армии.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что враг Украины планирует с помощью своей разветвленной агентуры поджечь Харьковскую область.