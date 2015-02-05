США рассматривает вопрос поставок оружия Украине: Россия создает на Донбассе долговременный конфликт

5 февраля 2015, 00:26

В Пентагоне полагают, что РФ обновила военную доктрину, чтобы использовать "новые методы военных действий".

Россия пытается создать "долговременный конфликт" на востоке Украины и "продолжит в нынешнем году оказывать давление на Киев с помощью военных и невоенных методов".  В Пентагоне уже длительное время изучают возможность предоставления Украине летального оружия.

Как говорится в заявлении директора Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, распространенном на слушаниях в Конгрессе на тему глобальных угроз, действия Москвы в отношении Украины "соответствуют новой военной доктрине и стратегии России, которая будет вызывать дальнейшую тревогу у соседних государств", сообщает ТАСС.

Разведуправление Пентагона полагает, что Россия успешно обновила эту доктрину, чтобы предусмотреть возможность использования "новых методов военных действий", и "достигла существенного прогресса в модернизации своих ядерных и обычных вооружений".

"Мы ожидаем, что в 2015 году военная активность России сохранится на высоком уровне", - сообщил генерал.

По оценкам его ведомства, Россия стремится создать такие вооруженные силы, которые "будут меньше и маневреннее" и смогут в перспективе выполнять более разнообразные задачи. РУМО прогнозирует, что, несмотря на экономические трудности, ВС РФ в 2015 году примут участие в большом количестве учений и продолжат перевооружение.

В Пентагоне также считают, что Россия по-прежнему будет придавать особое значение своим стратегическим ядерным силам и продолжит модернизацию мобильных межконтинентальных баллистических ракет.

По мнению РУМО, Москва будет стремиться поставить на вооружение дополнительные ракетные комплексы "Тополь-М" и продолжит разработку комплекса МБР "Рубеж", баллистических ракет на подводных лодках "Булава" и "следующего поколения крылатых ракет".

Глава о России включена в заявлении директора РУМО в раздел "Региональные угрозы", в который также вошли главы о Китае, КНДР, Ближнем Востоке, Северной Африке и других регионах. В разделе "Глобальные угрозы" упомянуты кибербезопасность, распространение оружия массового уничтожения, баллистических ракет, "перспективных обычных вооружений" и смертельно опасных инфекционных заболеваний.

Между тем, Представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби подтвердил, что в оборонном ведомстве США уже длительное время изучают возможность предоставления Украине летального оружия, и сейчас этот вопрос остается "на столе", пишет Укринформ.

"Сосредоточенность нашей помощи, которая сейчас предоставляется Украине и украинским силам безопасности, остается на нелетальных видах. Но мы говорили на протяжении нескольких месяцев, продолжаем рассматривать и учитывать все запросы от украинского правительства относительно помощи - летальной и нелетальной. Это остается верным и сегодня", - заметил Кирби. 

Отвечая на уточнение, насколько активно этот вопрос рассматривается Пентагоном сейчас, Кирби подчеркнул: "Я не знаю, чтобы слово" рассматривается "потребовало бы наречие "активно". Рассматриваем - значит рассматриваем. Мы рассматриваем это".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Евросоюзу и США необходимо оказать Украине военную помощь. Давление на Россию должно быть повышенным, а санкции против нее нужно не только поддерживать, но и усилить.

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Украина США оружие разведка Пентагон Кирби Стюарт РУМО
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