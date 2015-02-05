Экс-премьер Азаров рассказал, почему бежал из Украины: его пытались убить

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, вслед за беглым экс-президентом Виктором Януковичем заявил, что на него было совершено покушение и поэтому он покинул Украину в феврале 2014 года.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Mignews.com.ua.

По рассказу экс-премьера, его машину обстреляли из автоматов.

"Мало кто знает, что покушение было организовано и на меня. Машина, в которой ехала моя жена – это моя машина – была обстреляна из автоматов. И только чудом жена осталась жива", - рассказал Азаров.

По его утверждению, он покинул страну после этого покушения.

"Но ясно, что эти пули предназначались мне. У меня тоже не оставалось никакого другого выхода, как покинуть страну", - добавил бывший премьер.

Азаров отметил также, что во времена Майдана активно вмешивались западные страны.

"Они постоянно нам говорили: ни в коем случае не применяйте силу. Договаривайтесь. И вот практически 3 месяца Янукович пытался договориться и договорился до того, что был свергнут с поста президента", - сказал он.

По его данным, была сформирована команда, которая имела перед собой задачу физически уничтожить Януковича и его семью.

"И у него не оставалось никакого другого выхода, как покинуть страну", - сообщил Азаров.

Николай Азаров также прокомментировал и сегодняшнюю ситуацию в Украине, отметив, что"нынешняя власть нацелена на военные действия".

По его утверждению, он честно служил Украине.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряд других экс-чиновников по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах.

20 января 2015 года суд Киева заочно арестовал Януковича. Генеральная прокуратура Украины, в свою очередь, начала процедуру подготовки документов по экстрадиции Януковича, Азарова и министра финансов Юрия Колобова.

Видео: NewsOne Україна