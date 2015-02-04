"Ответка" силовиков: за сутки уничтожили 18 боевиков, 55 - ранены

Ночью, 4 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции боевики 25 раз обстреляли позиции украинских войск. Наибольшее количество обстрелов наблюдалось на Луганском направлении. Силовики на атаки врага отвечали артиллерийским и минометным огнем, уничтожив значительные силы противника.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Здесь одновременно с украинскими позициями, террористы вели огонь и по мирным населенным пунктам из артиллерии, систем залпового огня БМ-21 "Град", гранатометов и минометов. Под ударом были Счастье, Старый Айдар, Станично-Луганское, Верхняя Ольховка и Нижнее", - говорится в сообщении.

"За ночь враг 9 раз фактически из всех видов оружия атаковал ВСУ в районе Дебальцево. В 3 часа ночи в районе Дебальцево состоялся бой, в ходе которого, используя пехотные подразделения, террористы пытались захватить наши позиции.

Относительно спокойно было на Мариупольском направлении - 1 обстрел, на Донецком направлении - 2 обстрела", - отметили в штабе.

Также в штабе сообщили, что по предварительным данным за прошедшие сутки силы АТО ликвидировали 18 террористов, 55 - получили ранения.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что за 3 дня активного участия в боях под Дебальцевл боевики "сводного батальона" Краснодона потерял только убитыми 51 человек.

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