Рада лишила Януковича звания президента

Сегодня, 4 февраля, в Верховной Раде нардепы лишили беглого Виктора Януковича звания президента.

За данное решение проголосовал 281 нардеп, пишет Новое время.



Данный законопроект был подан Юлией Тимошенко ("Батькивщина"), Олегом Ляшко, Сергей Скуратовский ("Радикальная партия") и Андреем Тетеруком ("Народный фронт").

Статья 105 Конституции Украины гласит, что "звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента".

Вывод Главного научно-экспертного управления гласит, что законопроект имеет ненормативный характер.

"Основу любого закона должны составлять правовые нормы, которые определяют правила поведения участников общественных отношений", - говорится в заключении экспертов. Таким образом, с формальной точки зрения Янукович может быть лишен звания президента лишь после процедуры импичмента, которой не было.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряд других экс-чиновников по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах.

20 января 2015 года суд Киева заочно арестовал Януковича. Генеральная прокуратура Украины, в свою очередь, начала процедуру подготовки документов по экстрадиции Януковича, Азарова и министра финансов Юрия Колобова.