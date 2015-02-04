Украинский офицер поймал боевиков на лжи: бьют по своим, по силам АТО выстрелили 5 тысяч тонн снарядов

Петр Каноник, командир группы украинских офицеров в Совместном координационном центре по контролю за прекращением огня на Донбассе, объяснил, почему украинский самолет не мог сбить малазийский "Боинг", опроверг заявления пропаганды боевиков об обстрелах подконтрольных ДНР территорий украинскими силовиками, а также рассказал, сколько тонн взрывчатки падает на головы сил АТО.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Здесь в последнее время опять начинаются "волны", что именно украинский Су-25 сбил Boeing. Я обращаюсь к святая святых – "Инструкции по летной эксплуатации самолета Су-25", напечатанной в 87-м году Воениздатом в Москве. Это самая точная характеристика.

Там четко написано в первой книге о ракете Р-60, что она может быть использована как ракета класса "воздух-воздух". Написано, что ее дальность пуска до высоты полета 3 000 м составляет 1 500 м, а больше 3 км - рассчитывается по формуле h/2.

Максимальная высота полета Су-25 составляет 7 км. Получается, что 3,5 км - максимальная дальность пуска ракеты. Самолет Boeing был сбит на высоте 10 600 м. Су-25, может лететь максимум на 7, плюс 3,5 километра, то есть [ракета] уже не дотягивает до необходимой высоты.

Есть еще одна ложь. Эдуард Басурин, их замкомандующего заявил, что Горловку бомбят наши самолеты Су-24, фронтовая авиация, бомбардировщики.

Я ему отвечаю: "Вы говорили, что бомбили 50-килограммовыми бомбами ФАБ-500 (фугасная авиационная бомба – УП). ФАБ-500 – это не 50 кг, а 500. После падения одной только бомбы образуется воронка от 8 до 12 м в диаметре в зависимости от плотности грунта, и сносит она полквартала. Ты можешь мне показать, где такое?" В ответ тишина…

Следующее. Если бы украинская сторона стреляла по городу, здесь бы постоянно светомаскировка была. Ни разу город Донецк не погружался в темноту. Здесь постоянно самая яркая иллюминация, свет горит в полную силу. Если бы наши стреляли, то все выключалось бы. Ни один снаряд в радиусе нескольких километров от меня не падал на территорию Донецка.

Но отсюда постоянно летят снаряды. У меня есть точные расчеты по согласованию с российской стороной, донецкой: сколько обстрелов было, сколько отсюда уходило на сторону Донецка, и сколько приходило. Получается, что в самые тихие дни из Донецка по нашим позициям выстреливалось до 30-40 тонн реактивных артиллерийских снарядов.

А в самые тяжелые – до 150 тонн. Если умножим на количество дней, то получится, что они уже выстрелили по нам около 5 тысяч тонн", - рассказал украинский офицер.

Напомним, что боевики устраивают провокации, а их мобильные группы из минометов обстреливают различные части Донецка, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Больше об обстрелах боевиков и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

фото: pravda.com.ua