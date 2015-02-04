Боевики несут потери, но накапливают силы на Дебальцевском направлении: карта зоны АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается сложной. Противник осуществляет массированные обстрелы позиций сил АТО на Дебальцевском и Северодонецком направлениях, а также в районе Счастья и Станицы Луганской.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его информации, в штабе АТО наблюдается накопление боеприпасов, вооружения, военной техники и живой силы террористов для повторения попыток наступательных действий на Дебальцевском и Волновахском направлениях.

За последние сутки боевики понесли потери в живой силе и технике - в частности, по информации оперативного командования "Север" в районе н.п. Смелое уничтожено танк, н.п. Желтое - БМП врага.

Также боевики пытаются проводить активные диверсионно-разведывательные действия вдоль линии разграничения, а также на объектах инфраструктуры и дорогах обеспечения сил АТО, говорится в сообщении СНБО.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что ночью, 4 февраля, боевики 25 раз обстреляли позиции украинских войск. Наибольшее количество обстрелов наблюдалось на Луганском направлении. Силовики на атаки врага отвечали артиллерийским и минометным огнем, уничтожив 18 террористов, 55 ранив.

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