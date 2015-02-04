Азаров придумал перенести столицу Украины в Запорожье: Киев не выполнил функций

Беглый экс-премьер Николай Азаров предложил перенести столицу Украины из Киева в Запорожье.

Об этом сообщает ВВС.

Тезис о "федерализации" Азаров повторил и на пресс-конференции в среду, причем сделал это, отвечая на вопрос украинской журналистки, считает ли он аннексированный Россией Крым и подконтрольные пророссийским силам районы Донбасса территорией Украины. Прямого ответа на этот вопрос Азаров так и не дал, сказано в сообщении.

Помимо новой конституции, бежавший в Россию экс-премьер предложил перенести столицу из Киева в "например, Запорожье".

"Киев, как столица единой Украины, не выполнил своих функций. Этот город является источником дестабилизации политической и социальной жизни [...] Один крупный государственный деятель прошлого века называл Киев "мещанским" городом, от себя добавлю, с громадной прослойкой населения, ориентированной на экстремизм", - пишет Азаров, уроженец Калуги, выпускник МГУ и впоследствии житель Донецка.

Майдану и нынешней ситуации посвящены последние 40 из 500 страниц книги. Главная мысль этой части заключается в том, что Украина обречена поддерживать хорошие отношения с Россией, а в том, что они сейчас не хороши, виноваты лидеры Майдана, Евросоюз и США.

По мнению Азарова, нынешнее руководство Украины заинтересовано в войне на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский суд заочно арестовал Януковича и Азарова.