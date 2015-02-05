В Украину прибыл госсекретарь США Керри

Керри проведет встречу с Порошенко, а также встретится с Яценюком.
Государственный секретарь США Джон Керри прибыл в Украину, сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт.
Об этом он написал в Twitter, разместив фотографии самолета, на котором прилетел Керри.
"Добро пожаловать в Украину", - написал Пайетт.
Сегодня в 13.00 президент Украины Петр Порошенко проведет в Киеве встречу с Керри. Также Керри планирует встретиться с премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и народными депутатами.
Напомним, ранее в США заявили, что решение по оружию для Украины Обама примет на следующей неделе.
Фото: Twitter.