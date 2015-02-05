В "Народном фронте" требуют реформы судебной и правоохранительной систем

Отмена депутатской неприкосновенности является лишь первым шагом на пути возвращения доверия граждан к власти.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, выступая с парламентской трибуны, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Она отметила, что когда избранные народом депутаты отгораживаются от него неприкосновенностью, исчезает доверие, - а это самое важное, что должны иметь народные избранники.

Сюмар назвала голосование по отмене неприкосновенности парламентариев тестом для нардепов.

"Но тест будет и тогда, когда мы продемонстрируем, способны делать следующие шаги, потому что правые мои коллеги - это только первый шаг, следующий шаг - это должно быть реальная реформа судебной системы. Когда у нас появятся новые судьи, когда будет реформа правоохранительной системы", - добавила она.

Сюмар подчеркнула, что люди не поверят в подлинность намерений, пока не увидят, что виноваты в коррупции чиновники будут за решеткой. "Только после того, как это станет нормой, мы можем сказать, что следуем европейским стандартам", - заявила она.

"Очень ждем завтрашнего выступления генерального прокурора, чтобы задать ему вопрос: почему через год после Майдана мы не имеем конкретных дел, и почему мы не видим виновных в этих расстрелах за решеткой. Справедливость начинается с законов, но заканчивается практикой", - отметила зампредседателя фракции" Народный фронт".