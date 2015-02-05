Керри рассказал, как Россия нарушает минские соглашения: США не могут на это закрыть глаза

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что его страна хочет дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины, но не может закрыть глаза на нарушение Россией минских соглашений.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Украины Петром Порошенко, пишет УНИАН.

В то же время Керри уточнил, что во время переговоров с главой украинского государства важнейшим вопросом, который они обсуждали, была непрекращающаяся агрессия РФ в Украине.

"И в этом случае нет другого способа называть действия России, которые она совершает на востоке Украины. Мы не ищем конфронтации с Россией, и никто этого не делает - ни президент Порошенко, ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз. Речь идет совсем не об этом", - отметил госсекретарь.

"Мы очень надеемся, что Россия изменит свой курс для того, чтобы было дипломатическое решение ситуации. Это то, чего мы хотим", - подчеркнул он.

Между тем Керри сообщил, что США не могут закрыть глаза на противоправные действия, которые РФ совершает в отношении нашей страны.

"Мы хотим дипломатического разрешения, но мы не можем закрыть глаза на поставки танков, которые поступают через украинско-российскую границу на Донбасс. Мы также не можем закрыть глаза на российских боевиков, которые воюют на востоке без знаков отличия, а также на то, что Россия возглавляет незаконные группировки сепаратистов на поле боя", - добавил политик.

"Мы не можем закрыть глаза на современные ракеты и современные радарные возможности и другие военные возможности в технологическом плане, которые Россия переправляет через границу, через суверенную линию...", - сказал госсекретарь.

При этом он выразил мнение, что такие действия РФ нарушают минские соглашения относительно необходимости начать соблюдение устойчивого режима прекращения огня.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российской агрессии.