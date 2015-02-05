Боевики никак не угомонятся, несут существенные потери под Дебальцево

В четверг, 5 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", обстреливая позиции силовиков практически вдоль всей линии разграничения.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы основные усилия сконцентрировали на Дебальцевском направлении.

"Там зафиксировано почти 50 обстрелов. Шесть раз преступники били по Троицкому, Чорнухино, трижды - по Миусу", - отметили силовики.

По их данным, напряженной остается ситуация вокруг самого Дебальцево.

"Враг обстреливает город из всех видов оружия, разрушая инфраструктуру и жилые дома. Однако украинские военные мужественно удерживают позиции, нанося преступникам существенные потери", - подчеркнули в штабе АТО.

Также сегодня террористы шесть раз обстреляли из артиллерии и минометов поселок Крымское. "На Донецком направлении боевики трижды обстреляли Пески и Водяное. Относительно спокойно было на Мариупольском направлении", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ДНР пытаются посеять панику среди жителей Мариуполя (Донецкая область), они распространяют информацию о запланированном ими на 5-6 февраля массированном обстреле города.