Порошенко проводит встречу с Меркель и Олландом в формате "тет-а-тет"

В четверг, 5 февраля, Президент Петр Порошенко проводит встречу в формате "тет-а-тет" с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что после завершения такого формата встречи начнется расширенное заседание с участием трех лидеров государств.

Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

До визита европейских лидеров Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Джон Керри. По словам американского политика, важнейшим вопросом, который они обсуждали, была непрекращающаяся агрессия РФ в Украине.