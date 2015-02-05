Керри о Донбассе: Путин может вместе с Порошенко двигаться к миру

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия имеет возможность прекратить огонь на востоке Украины и улучшить отношения с Евросоюзом и США.

Об этом он сообщил в Киеве во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, пишет УНИАН.

"Президент Путин (глава РФ Владимир Путин - ред.) может сделать выбор, который может прекратить эту войну, и вместе с президентом Порошенко (Президент Украины Петр Порошенко - ред.) двигаться к миру", - отметил американский политик.

По его словам, "есть возможность для России выйти из этой ситуации, и такой шанс был предоставлен ей в течение последних нескольких месяцев, но, к сожалению, они этими возможностями не воспользовались".

"Однако и сейчас есть еще возможность использовать то, что есть. Есть способ отойти от ситуации, которая сейчас есть, и завязать более тесные связи с Европой, США, но все это должно начаться с прекращения огня", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее Джон Керри провел переговоры с Президентом Петром Порошенко. По словам американского политика, важнейшим вопросом, который они обсуждали, была непрекращающаяся агрессия РФ в Украине.