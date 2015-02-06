"Киборг" объяснил, как заставить Россию выполнять договоренности по Донбассу

Санкции Запада и экономические потери не заставят Россию соблюдать подписанные договоренности по Донбассу. Это сделают только системы залпового огня и украинские ВДВшники.

Об этом защитник донецкого аэропорта из 95-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Жора" рассказал на чате в "Главреде".

"Заставить Россию (соблюдать договоренности по Донбассу) можно только "Смерчами" и десантниками", - уверен "киборг". В то же время он не исключил замораживания конфликта на востоке Украины.

"Скорее всего, — думает "Жора", — конфликт заморозится, будет второе Приднестровье. Но есть очень много людей, которые уйдут из ВСУ, особенно мобилизованные, и перейдут в партизаны в состав любой группировки ("Правый сектор" или другие идейные). Надеюсь, рано или поздно регион отожмем обратно".

По словам "киборга", силам АТО вполне хватает стрелкового оружия советского образца, а вот технику нужно пополнять, потому что она имеет свойство гореть.

"Помогла бы очень сильно доставка техники из стран Европы, особенно техники, на которой стоят пулеметы и пушки советского образца. Потому что боеприпасов советского образца у нас очень много. Если мы сюда загоним технику НАТОвского стандарта, то для них придется завозить боеприпасы и готовить специалистов для управления техникой. Из каких стран Европы мы можем загонять технику? Страны бывшего СССР", - говорит "Жора".

Напомним, что раньше "киборг" рассказал о тактике боев на Донбассе: русские и мы выставляем по 10 танков, а дальше все решает профессионализм.