Апелляция Пукача по делу Гонгадзе: что было, я все признаю

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе.

В зале суда, кроме Пукача, присутствуют потерпевшие по делу журналист Алексей Подольский со своими адвокатами и вдова Гонгадзе Мирослава Гонгазде со своим адвокатом Валентиной Теличенко, пишет УНИАН.

Мирослава Гонгадзе впервые появилась на судебное заседание по делу об убийстве ее мужа.

По информации ТСН, перед началом рассмотрения апелляции бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины заявил, что хочет проведения объективного расследования дела убийства Гонгадзе.

Отвечая на вопрос, каким должно быть заседание, Пукач заявил: "Объективным, правдивым и истинным".

"А то, что было, я все признаю. В один час, в одну минуту, в одну секунду я не мог быть и на Печерске, и на Теремках, и на Шевченко, и на бульваре Леси Украинки. Все в чем я виноват, я расскажу судьи", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, признает ли он себя виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Пукач сказал: "Я все расскажу судье, чтобы не давать козырей продажным журналистам".

Напомним, глава СБУ Валентин Наливайченко отметил, что служба рассекретила все имеющиеся у нее материалы дела по обвинению экс-генерала МВД Алексея Пукача в организации убийства Георгия Гонгадзе, сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.

ранее сообщалось, что Пукач настаивает, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин.