Ярош хочет легализовать Добровольческий украинский корпус

Лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош предложил легализовать Добровольческий украинский корпус (ДУК), который воюет на Донбассе, путем принятия специального закона относительно его деятельности.

По его словам, он ведет по этому поводу переговоры с украинскими силовиками, сообщает Gazeta.ua.

"Мы в контакте и с Министерством обороны, и с СБУ, и даже с МВД. Хотя исключено, что мы пойдем в милицейскую структуру. Однако сотрудничество должно быть и с ней, потому что идет война", - подчеркнул политик.

Ярош отметил, что "Правому сектору" нужна легализация ДУКа как явления.

"Это современный аналог Запорожской Сечи. Это структура, которая на 100% обеспечена народом. Это военно-политическое движение, составной частью которого также является "Правый сектор", - уточнил нардеп.

"Мы можем быть вне официальных силовых структур, но согласны на контроль со стороны контрразведки, прокуратуры. Нам также нужна государственная поддержка оружием, кадрами", - сказал Ярош.

Как вариант легализации своего подразделения, он назвал принятие отдельного закона о Добровольческом украинском корпусе.

"Он станет надежной поддержкой, резервом для Вооруженных сил в любых ситуациях", - подытожил Ярош.

Ранее Ярош заявлял, что добровольцы и часть военных могут создать "параллельный Генштаб".