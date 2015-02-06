У Порошенко заверили: с Меркель и Олландом не обсуждался вопрос федерализации Украины

В четверг, 5 февраля, в Киеве Президент Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Франсуа Олланд во время переговоров не обсуждали вопрос федерализации Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, пишет УНИАН.

"На переговорах президента Порошенко с канцлером Германии Ангелы Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вопрос федерализации не поднимался", - отметил он.

"Украина была, есть и будет унитарным государством", - подчеркнул Цеголко.

Напомним, 5 февраля Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Киев на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.