Российский политолог: Запад боится Путина и тех эксцессов, которые он может "учудить"

Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал агрессию РФ в отношении Украины, заявив, что для президента станы Владимира Путина наша страна является предлогом для торга со странами Запада.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

"Путин, естественно, хочет прямых переговоров. Для него Украина - это не конечная цель его усилий, а лишь предлог для торга с Западом", - отметил эксперт.

"С одной стороны, Европа хочет прекращения войны любой ценой. В то же время Запад боится Путина и тех эксцессов, которые он может учудить", - добавил Белковский.

"С другой стороны, понятно, чего хочет Путин. Тактически его интересует создание нового Приднестровья в Донецкой и Луганской областях, то есть формирование там непризнанных де-факто государств", - подчеркнул политолог.

При этом, по его словам, главе РФ "важно жизнеобеспечение Крыма".

"…он хочет, чтобы гарантии жизнеобеспечения Крыма дала Украина, потому что у него нет ни сил, ни возможностей сделать туда коридор из России, то есть оккупировать территорию между Луганском и Херсоном он не в состоянии физически", - сказал он.

"Также ему нужна гарантия жизнеобеспечения Приднестровья, в этом случае уже настоящего, того, что на границе с Молдовой. И, наконец, Путину нужны гарантии внеблокового статуса Украины", - считает Белковский.

Напомним, ранее российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что если в ходе визита в Москву канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олландом не смогут договориться с главой РФ Владимиром Путиным, то война на востоке Украины разгорится с новой силой.