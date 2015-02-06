В Москву прибыли Меркель и Олланд: поговорят с Путиным о Донбассе

В пятницу, 6 февраля, в Москву прибыли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд для обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным механизмов решения конфликта на Донбассе.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что переговоры пройдут в Кремле.

Обратим внимание, что украинских журналистов не допустили для освещения их хода. Организаторы аргументировали такое решение тем, что в помещении для них "недостаточно места".

"Освещать эту встречу будут пулы глав Германии, Франции и России", - добавили журналисты.

Напомним, 5 февраля Ангела Меркель и Франсуа Олланд побывали в Киеве, где обсудили ситуацию на Донбассе с Президентом Украины Петром Порошенко.